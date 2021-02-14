Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ercan Bütün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ercan Bütün'ün cansız bedeninin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldığı öğrenildi.
Yol üzerinde ölü olarak bulundu
14.02.2021 - 15:55 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Menteşe İlçesi Şenyayla mahallesinde Ercan Bütün isimli bir kişi yol üzerinde ölü olarak bulundu. Bütün'ün yerde hareketsiz şekilde yattığını gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Muğla,
767609 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767609.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER