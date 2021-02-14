Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ercan Bütün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ercan Bütün'ün cansız bedeninin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldığı öğrenildi.