Kaza, Ankara-İstanbul karayolunun 128. kilometresinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 06 CCF 48 plakalı minibüs, karlı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sebebiyle devrildi. Kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Olaydan sonra bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Başkent’te minibüs devrildi: 6 yaralı
16.02.2021 - 18:20 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 18:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara-İstanbul karayolunda kontrolden çıkan minibüsün devrildiği kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ankara,trafik kazası,
768176 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768176.aspx
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