Kaza, Ankara-İstanbul karayolunun 128. kilometresinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 06 CCF 48 plakalı minibüs, karlı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sebebiyle devrildi. Kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Olaydan sonra bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.