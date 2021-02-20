Bir süredir korona virüs tedavisi gören Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş, 67 yaşında hayatını kaybetti. Maraş'ın cenazesi, bugün kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Emrullah Maraş koronavirüse yenik düştü
20.02.2021 - 08:59 | Son Güncelleme: 20.02.2021 - 09:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Etiketler : kayseri,emrullah maraş,koronavirüs,
769024 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769024.aspx
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