Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivil yolcu taşımacılığına kapatılan Atatürk Havalimanı’nda pandemi nedeniyle sefer yapamayan uçakların park alanı haline geldi. Birçok uçak firması iptal olan veya azalan uçuş seferleri nedeniyle uçaklarını park halinde bekletmek zorunda kaldı. Geçen yıl nisan ayında ilk vakaların gözükmeye başlamasıyla tüm dünya genelinde ekonomik durgunluk en çok da havayollarını etkiledi. Sivil taşımacılık yapan havayolu şirketlerinin birçoğu sefer azaltarak kullandığı uçakları park halinde beklemeye aldı. Türkiye genelinde normalleşme sürecine adım adım girilirken uçakların da Atatürk Havalimanından kalkıp yeniden sefer yapmaları bekleniyor.