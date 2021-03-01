M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza yaşandığı öğrenildi. Arızaya ilişkin sosyal medyada yapılan açıklamada, seferlerin Bayrampaşa-Ataköy/Kirazlı istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.