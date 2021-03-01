M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza yaşandığı öğrenildi. Arızaya ilişkin sosyal medyada yapılan açıklamada, seferlerin Bayrampaşa-Ataköy/Kirazlı istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.
Yenikapı metro hattında teknik arıza
01.03.2021 - 21:51 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 21:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerin Bayrampaşa-Atatürk Havalimanı/Kirazlı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
Etiketler : Yenikapı metro hattı,haberler,
771446 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771446.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER