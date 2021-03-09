Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Akyazı ilçe Küçücek Mahallesi'nde alüminyum profil üretimi yapan bir fabrikada çalışan Tamer K., pres makinasına sıkıştı. Hastaneye kaldırılan Tamer K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.