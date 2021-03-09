İddiaya göre, Akyazı ilçe Küçücek Mahallesi'nde alüminyum profil üretimi yapan bir fabrikada çalışan Tamer K., pres makinasına sıkıştı. Hastaneye kaldırılan Tamer K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Pres makinasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
09.03.2021 - 00:50 | Son Güncelleme: 09.03.2021 - 00:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alüminyum profil üretimi yapan fabrikada pres makinasına sıkıştığı iddia edilen çalışan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : Sakarya,
773183 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773183.aspx
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