Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Şişli'de kendilerini 'Dünyaca ünlü doktor' olarak tanıtan iki sahtekâr, lüks bir rezidansta açtıkları ve estetik ameliyatları yaptıkları korsan güzellik merkezinde suçüstü yakalandı. İstanbul'da yaşayan sağlık çalışanı Gamze Nur (27) sosyal medyadan eğitim ve ameliyat yayını yapan sözde ünlü doktorların Şişli’deki güzellik ve estetik merkezinde ip askısı yöntemiyle estetik ameliyat oldu. Gamze Nur, ameliyattan 2 hafta sonra yüzünde hasar oluşunca soluğu poliste aldı. Gamze Nur'un ardından şikâyetçilerin artmasının ardından Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güzellik ve estetik merkezi adı altında faaliyet gösteren iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlendi. Şişli Asayiş Büro ekipleri, lüks bir rezidansta faaliyet gösteren merkeze baskın düzenledi. Baskın esnasında içeride 6 kadının estetik yaptırmak için beklediğini gören polis, kendilerini doktor olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu M.U. ve Kazakistan uyruklu N.R'yi gözaltına aldı. İki kadının sınır dışı edileceği bildirildi. Merkez de Şişli Belediyesi tarafından mühürlendi.

İki kadının kendilerini “estetik doktoru” olarak tanıtarak sosyal medya üzerinden eğitim ve estetik ameliyatı yayını yaptıkları ve bu sayede müşteri kazandıkları ortaya çıktı. Sahte doktor iki kadının yaptığı ameliyatların 800 dolardan başladığı öğrenildi. Ayrıca estetik eğitimine katılanlardan ise 3 ila 5 bin dolar alındığı öğrenildi.