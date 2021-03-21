Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konak ilçesinde, dün öğle saatlerinde Gündoğdu Meydanı’ndaki nevruz kutlamalarının ardından dağılan bir grup, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'yı övücü şekilde bir video yayınladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, video içeriğini inceleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların ikamet adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyonlarla 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.