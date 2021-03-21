Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs tedbirleri kapsamında turuncu kategorisinde bulunan Tekirdağ’da Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağında Süleymanpaşa ilçesinde sokaklar ve sahil alan büyük oranda boş kaldı. İnsanların evlerine çekilmesiyle, sokakta ve sahilde bulunan hayvanların daha rahat gezindikleri gözlendi. Kısıtlamanın uygulanmadığı diğer günlerde, insanlarla dolup taşan sahil alan kısıtlama günlerinde martılarla dolup taştı.

Sahil alanda rahat rahat gezen yüzlerce martı zaman zaman sahil alanı kapladı. Sahilde rahat rahat gezinen martılar etrafta yiyecek aradı.