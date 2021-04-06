Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı. Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 56 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da 56 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
06.04.2021 - 20:26 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 20:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 56 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : karantina,korona,haberler,
780487 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780487.aspx
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