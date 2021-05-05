Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sütlüce Mahallesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.