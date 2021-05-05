Alınan bilgiye göre, Sütlüce Mahallesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.
Beyoğlu'nda gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
05.05.2021 - 06:26 | Son Güncelleme: 05.05.2021 - 06:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.
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787826 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/787826.aspx
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