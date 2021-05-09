Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden sağanak ve dolu yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan kar, yüksek kesimlerdeki köyleri beyaza bürüdü. Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.