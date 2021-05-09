Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden sağanak ve dolu yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan kar, yüksek kesimlerdeki köyleri beyaza bürüdü. Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Kars ve Ardahan'a mayısta kar yağdı
09.05.2021 - 23:07 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 23:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars ve Ardahan'da mayıs ayında kar yağdı, köyler beyaza büründü...
Etiketler : kar,haberler,kars,ardahan,
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