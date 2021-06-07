Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’da yaşayan yabancı uyruklu bir kişi, aşiretlerine ait WhatsApp gurubunda bir yakınıyla laf dalaşına girdi. Sözlü atışma hakaretlere dönüşünce şahıs, 5 akrabasını yanına alıp otomobille Konya’dan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gitti. Yaklaşık 850 kilometre yol kat eden grup, M.E’nin Fatih Sultan Mahallesi’ndeki evinin kapısına dayandı. Ancak kapıyı açan olmadı. Ardından öfkeli kalabalık M.E’ye ait olduğunu değerlendirdikleri aracı parçaladı. Gürültü üzerine pencereden bakan M.E, polisi arayıp “Tanımadığım birileri aracımı parçalıyor” diye ihbarda bulundu. Bölgeye ekipler sevk edilirken saldırganlar kaçtı.

SALDIRGANLARIN KİM OLDUĞUNU KARAKOLDA ÖĞRENDİ

Gaziantep istikametine doğru ilerleyen şahıslar, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yakayı ele verdi. Emniyet’e çağrılan M.E, yakalanan kişilerin akrabaları olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. M.E. “Evde uyuyordum. Sesler duyunca pencereden baktım. Birkaç kişi arabama vuruyordu. Kim olduklarını anlamadım. Polisi aradım. 1 saat geçmeden yakalandılar. Fakat saldırganlar, telefondan tartıştığım akrabam çıktı” dedi.

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