Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir arkadaşıyla beraber kumsalda denize ayaklarını sokan 55 yaşındaki Hasan Furuncu, bu sırada dalga kendisini ıslatınca denize girmek istedi. Arkadaşının dalganın yüksekliği konusunda uyarılarını dikkate almayan Furuncu denize girdikten sonra bir anda gözden kayboldu.

BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU

Furuncu'nun gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşı kolluk kuvvetlerine haber verdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Denizdeki dalgalar nedeniyle arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Bir boğulma vakası daha... 14 yaşında hayatı soldu Aydın'da sıcaktan bunalarak serinlemek için arkadaşlarıyla kanala giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Çocuk boğuldu, cankurtaran seyretti Sinop'ta bir çocuk boğuldu. Vatandaşlar olaya müdahale etmeyen cankurtarana tepki gösterdi.