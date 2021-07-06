Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pamukova Toplum Sağlığı Merkezi, korona virüs aşısının uygulanmasını hızlandırmak amacıyla vatandaşların aşıya daha rahat ulaşabilmesi için ilçe merkezinde aşı çadırı kurdu.

ÇADIRDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Bu kapsamda Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından, çadırda korona virüs aşıları yapılmaya başlandı. Çadır önünde yoğunluk oluşurken, Toplum Sağlık Merkezi filyasyon ve aşılama ekibi doktoru Merve Büşra Erdem, ilçe olarak aşılamada olumlu bir yol kat edildiğini söyleyerek, “Aşılanmada daha hızlı olmak için ve toplumun her kesimine ulaşmak için çadırları açtık. Fabrika gibi toplu çalışılan yerlerde aşılamaya devam ederek yerinde aşılama yapıyoruz. İlerleyen süreçte toplu çalışılan yerlerin tamamını aşılamış olmayı planlıyoruz. Korona virüse karşı en büyük silahımız aşı ve bu hastalığı aşıyla yenebiliriz. Bizlerin tek istediği vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları” dedi.

Bakan Koca paylaştı: Kızının aşısını kendi elleriyle yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aydın'da bir hastanede görevli olan hemşirenin kızına aşı uyguladığı anları paylaştı.

Mecburi aşı için yeni kanun şart Koronavirüs salgınında aşılama son hız devam ederken, çekimser kalan vatandaşlar için de aşının zorunlu tutulması tartışılıyor. Ancak uzmanlar mecburi aşı için yeni bir kanun çıkarılmasının şart olduğunu aktarırken, özellikle çocuklar için aşının üstün yararı söz konusuysa ebeveynlerin rızasının aranmayacağını dile getiriyor.