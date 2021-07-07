Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Adıyaman'da meydana geldi. Çocuklarının başka çocuklarla kavga ettiğini gören adam kayıtsız kalamayarak ayırmak istedi. O esnada kalp krizi geçiren talihsiz adam hayatını kaybetti.

ANİDEN FENALAŞARAK YERE YIĞILDI

Edinilen bilgilere göre, Tut ilçesi Reşadiye mahallesi Çanakçı Caddesi üzerinde köpek meselesinden dolayı B.E., A.A., ile M.A., arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı gören A.A. ile M.A’nın babaları Hüseyin Akkurt, kavgayı ayırmak istedi. Kavgayı ayırmak isteyen Hüseyin Akkurt aniden fenalaşarak yere yığıldı. Tut ilçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Akkurt yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüseyin Akkurt’un kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Feci olay! Traktörün üzerinde kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti Manisa'da 61 yaşındaki çiftçi, traktörün üzerinde kalp kirizi geçirerek yere düştü. Traktörün iki teker arasına sıkışan adam olay yerinde hayatını kaybetti.