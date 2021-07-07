Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde sulara kapılıp kaybolan 78 yaşındaki adamın cansız bedeni, evininin 2 buçuk kilometre ilerisinde Mudurnu Çayı’nda bulundu.



10 SAAT SONRA CESEDİ BULUNDU

78 yaşındaki Sami Özkul sabah saat 07.30 sıralarında sel sularına kapılarak kayıplara karışmıştı. Yaşlı adam için seferber olan ekipler bölgeyi didik didik aramaya başlamıştı. 10 saat süren çalışmanın ardından yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Evinin yanından geçen derede sel sularına kapılan Özkul, yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıktaki Mudurnu Çayı’nda bulundu.



Sele kapılan adamı, gençler kurtardı Samsun'da sağanak sebebiyle sel yaşandı. Bir kişi motorunu kurtarmak isterken sele kapıldı. Talihsiz adamın imdadına çevredekiler yetişti.



ölgeyi didik didik arayan