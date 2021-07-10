Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi Temizler Sokak'ta meydana gelen olayda Cabbar K., 7 yaşındaki kızının gözü önünde ayrıldığı eşi Ebru Kara (30) ile eski kayınpederi Ali Dik'i (50) pompalı tüfekle vurmuştu.

BABA-KIZ YAN YANA DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Ebru Kara ve babası Ali Dik’in cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Otopsi işlemlerinin ardından baba ve kızı için memleketi Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesi Helete Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip Helete Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazında yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, Ebru Kara ve baba Ali Dik yan yana toprağa verildi.

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