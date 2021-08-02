Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin birçok bölgesindeki kumsallarda yer alan ve kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altında bulunuyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çiçek açan kum zambakları yaklaşık 40 veya 45 santim boyunda olabiliyor ve 3 ila 5 arasında çiçek veriyor.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, nesli tehdit altındaki kum zambağının Türkiye çapında koruma altına alındığını belirterek, ticari olarak sökülmesinin yasak ve koparmanın cezasının 80 bin lira olduğunu kaydetti.

"BU ÇİÇEĞİN YERİ KUM"

Atik, "Vatandaşlarımız bu zambağı görünce çok güzel bir kokusu olduğu için alıyorlar, yoluyorlar. Bilinçsiz bir şekilde toprakta bunu yetiştirecekler ama bunun yeri kum. Bize göre her çiçek dalında güzeldir. Kum zambaklarını tehdit eden etkenler; yoğun yapılaşma, iklimsel değişiklikler ve sahilin/kumun yapısını değişecek ölçüde yapılan kazılar. Kum zambaklarını korumak gerekiyor insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira! Sarp kayalıklarda ve yamaçlarda yetişen, halk arasında 'kızıl gül' olarak da bilinen 'ayı gülü' çiçeğini koparmanın cezasının 80 bin 465 lira olduğu bildirildi.

Ayı gülünü koparmanın faturası ağır: 80 bin 465 lira ceza veriliyor Kirsa Vadisi'nde açan "ayı gülü" ve "kızıl lale" diye bilinen, koruma altındaki "Paeonia Officinalis" çiçeğini koparmanın cezası oldukça ağır. Ender bir tür olan paeonia officinalisi koparan kişiye 80 bin 465 lira ceza veriliyor.