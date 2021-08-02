Marmaris beş gündür yanıyor. Alevler Hisarönü Mahallesi'ne kadar geldi. Ateş ortasında kalan vatandaşlar, canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Ekipler, mahalleyi tahliye ederken kimi büyükbaşıyla, kimi sırt çantasıyla kaçtı. Bölgede yangınla mücadele sürüyor.
Manavgat ve Marmaris uzaydan görüntülendi Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi.
Marmaris’de felaketin boyutu dronelarla gözler önüne serildi Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanın öncesi ve sonrası görenlerin yüreğini yaktı. Havadan çekilen görüntülerde yemyeşil ilçe yerleşim yeri hariç tamamen siyaha büründüğü görüldü.
Marmaris yanmaya devam ediyor! Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler, söndürme helikopterlerinin de desteğiyle alevlerin Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ne yaklaşmaması için emek harcıyor. Marmaris-Datça yolu Yeşilbelde mevkiinde karayolunun ulaşıma kapatıldı. Yangın bölgesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangını Asparan ve Turunç bölgelerinde devam ettiğini, yerleşim birimlerine tehdit oluşturmadığını açıkladı.
Marmaris'te bir mahalle daha boşaltıldı
Muğla Marmaris'te alevler Hisarönü Mahallesi'ni sardı. Mahalle tahliye edildi.
Marmaris beş gündür yanıyor. Alevler Hisarönü Mahallesi'ne kadar geldi. Ateş ortasında kalan vatandaşlar, canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Ekipler, mahalleyi tahliye ederken kimi büyükbaşıyla, kimi sırt çantasıyla kaçtı. Bölgede yangınla mücadele sürüyor.
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