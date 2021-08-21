Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat'ın Sorgun Titreyengöl Caddesi'nde seyir halinde bulunan otomobilin sürücüsü Abdülkadir Y., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yolun sağ tarafında bulunan dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Abdülkadir Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Y. ve Elif A. yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları yaralılara ilk müdahalesini ola yerinde yaptı. Müdahalenin ardından ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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