Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nce çekilen video görüntü paylaşılırken, videoyu çeken ve paylaşan İlknur Asar ve Buse İnceler’in daha önce de yaralı deniz kaplumbağasının kurtarılması için DEKAMER’e yardımcı olduğu açıklandı.

"DÜNYADAKİ EN BÜYÜK SÜRÜNGENLERDEN BİRİ"

DEKAMER tarafından paylaşılan bilgide, “Göcek, Sarsala açıklarında bir Deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea) görüntülendi.

Dünyadaki en büyük sürüngenlerden biri olan Deri sırtlı deniz kaplumbağaları 2 metre uzunluğa ve 600 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor” denildi.

Deniz kaplumbağası yiyip öldüler! Madagaskar'da yaşanan olay herkesi şoke etti. Deniz kaplumbağası eti yiyen 10'u yetişkin 9'u çocuk 19 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Uzmanların uyarısına rağmen kaplumbağanın etini yiyen halkın bunu besin sıkıntısı nedeniyle yaptığı düşünülüyor.

Deniz kaplumbağasının vücudunda gördükleri şok etti! Muğla’nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını kurtaran vatandaş, kaplumbağanın vücudunda gördükleri karşısında şok oldu.