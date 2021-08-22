Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale'de, haftasonu tatillerini farklı illerde geçiren yolcuların dönüş yoluna çıkmasıyla birlikte yoğun trafik meydana geldi.

GERİ DÖNÜŞ İÇİN AKIN ETTİLER

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş; İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlere geri dönüş için yollara akın etti. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunu kullanan sürücüler, kilit kavşakta trafiğe takıldı. Durma noktasına gelen araçlar, tampon tampona ilerleyebildi. Yaşanan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Boya yüklü kamyonet E-5’te yan yattı, trafik oluştu E-5 Saadetdere mevkii yan yolda freni patlayan boya yüklü kamyonet, kaldırıma çarparak yan yattı. Sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, kamyonette patlayan boyalar etrafa saçılırken, bölgede yoğun trafik oluştu.

10 kilometrelik trafik oluştu Bayram tatilinin ikinci gününde TEM Otoyolu'nda 10 kilometreye varan trafik oluştu.