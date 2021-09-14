Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne’nin Keşan ilçesinde gerçekleşen olayda Mine Kıyakoğlu ve Berkay Kayabaş çifti evlenmek için Keşan Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvurdu. Mine Kıyakoğlu’nun başvurusu sonrasında kuzeni Emre Kıyakoğlu’da Buse Savcu ile evlenmek için başvuru yaptı. 2 kuzenin evlenmek için yaptıkları başvurular art arda gelince çiftlerin nikahları beraber kıyıldı.

“GELİN DAMADIN ŞAHİDİ YİNE GELİN DAMAT OLDU”

Çiftlerin nikahlarını Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu 5 dakika arayla kıyarken kuzenler de birbirlerinin nikah şahitliğini yaptı. Törene çiftlerin yakınları katılım sağladı. Nikah töreni sonrasında konuşan Başkan Helvacıoğlu, çiftlere mutluluklar diledi. İlk kez böyle bir nikah kıydığını söyleyen Başkan Helvacıoğlu, "Gelin damadın şahidi de yine gelin ve damat oldu. Çifte nikah çifte mutluluk söz konusu." dedi.