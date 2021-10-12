Türkiye Gazetesi

Sarıyer Köybaşı Caddesi ve Meserburnu Caddesi’nde 3 farklı iş yerinden toplam 2 adet bilgisayar ve 12 bin 630 lira para çalındı. İş yeri sahipleri durumu fark ettikten sonra hemen polise bildirdi. Gelen ihbar üzerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Sarıyer Polisi güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen Serhat A.’nın daha önceden cezaevinde yattığı ve izinli olarak çıktığı belirlendi.

BİR OTELDE YAKALANDI

Polis ekipleri yaptıkları çalışmaları sonucu şahsın izini sürerek Fatih'te bir otelde kaldığını tespit etti.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serhat A. çıkarıldığı mahkeme sonucu cezaevine gönderildi.

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Kadınların soyduğu ev, eski emniyet müdürünün çıktı Samsun'da emekli emniyet müdürünün evine hırsız girdi. Zanlıların bu gerçeği öğrenmesi uzun sürmedi.