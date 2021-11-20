Türkiye Gazetesi

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla her hafta izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster' programında yarışmaya katılan Yunus Enç adlı yarışmacısı Harvard Üniversitesi’nde okuduğunu belirtti. Yarışmacı üçüncü soruya kadar başarılı bir şekilde ilerledi. Üçüncü soruda karşısına çıkan 'Elvis Presley dinlediğiniz şarkıyı hangi iki dilde söylemektedir?' sorusuna cevap veren yarışmacı bu soruda telefonla joker hakkını kullandı.

HARVARD ÖĞRENCİSİ 3. SORUDA ELENDİ

Joker hakkını kullandıktan sonra yarışmacı soruya 'C- İtalyanca ve Fransızca' cevabını verdi. Doğru cevabın 'A şıkkı- İngilizce ve Almanca' çıkmasıyla yarışmacı yarışmadan elendi. Yanlış cevabı veren yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu, ' Harvard'da okuduğun için İngilizce'nin iyi seviyede olduğunu düşünüyorum." dedi. Yarışmacı, "İngilizcem iyi doğru. Ama demek ki güvenmemek gerekiyormuş" diye konuştu. Ünlü sunucu ise, "Harvard'a mı?" diye sordu. Yarışmacı ünlü sunucuya, "Hayır. Mücahit'e" dedi. Yarışmacı, 'Kim Milyoner Olmak İster'den 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan menemen sorusu: Yarışmacı adeta dondu kaldı Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu geceye damgasını vurdu. "Menemenin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında 'yapılan bir yemek' ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?" sorusuna verdiği cevap sonrası elenen yarışması, menemenle ilgili yıllardır süren tartışmayı tekrardan alevlendirdi.