Türkiye Gazetesi

Uşak’tan Ulubey’e doğru seyir halinde olan 40 yaşındaki Şükrü G. kontrolündeki Tofaş marka otomobil, karşı istikametten gelen Nihat A. kontrolündeki Ford marka hafif ticari araçla çarpıştı.

İKİYE BÖLÜNEN ARAÇTAN YOLA SAVRULDU

Kazada Tofaş marka otomobil motor kısmından ikiye bölünürken araç sürücüsü ise araçtan savruldarak hayatını kaybetti.

Hafif ticari araç ise yol kenarındaki tarlaya savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Hafif ticari araçtaki sürücü ve 3 yolcu ise yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan 4 kişinin de hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yük treni ile çarpışan kamyonet ikiye bölündü Manisa'nın Salihli ilçesinde yük treni ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada kamyonet çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrıldı.

D100’de feci kaza, otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu’nda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Otomobilin ortadan ikiye bölündüğü kazada, yerde yatan yaralıların sıcaktan etkilenmemesi için vatandaşların şemsiye açarak önlem aldığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.