Türkiye Gazetesi

Ispart'ta tartıştığı genci öldüren adam amcasının evinde battaniyeye sarılı halde yakalandı. Olay, dün sabah saatlerinde Yakaören köyünde yaşandı. Dağlık bölgedeki kulübede karşılaşan H. A. ile Ramazan Kurt (20) arasında kavga çıktı. Hayri Akyürekli, belinden çıkardığı silahla 20 yaşındaki genci vurdu.



CESEDİ DERE KENARINA SÜRÜKLERKEN İHBAR EDİLDİ

Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cesedini sürükleyerek dere kenarına götürmeye çalışan H. A., çevredeki vatandaşların onu görmesi üzerine aracı ile olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılan Ramazan Kurt’un cenazesi, yapılan otopsinin ardından Yakaören köyünde defnedildi.



BATTANİYEYE SARILI HALDE YAKALANDI

Katil zanlısı H. A., cinayet işledikten sonra köydeki amcasının evine gitti. JASAT ekipleri tarafından evin çatı kısmında battaniyeye sarılı bir halde yakalandı. Cinayet sırasında kullandığı silahı evin bahçesindeki köpek kulübesine sakladığı öğrenildi.



JASAT AYNI EVDE BİR KAÇAK DAHA YAKALADI

JASAT ekipleri dün gerçekleşen cinayeti araştırırken, amca ve yenge, uyuşturucu madde temin etme başkasına verme sağlama suçundan 18 yıl hüküm alan cezaevinden kaçan R.K isimli vatandaşı iki buçuk ay evde sakladığı öğrenildi. R.K, Jandarmanin dedektifleri olan JASAT ekiplerince cinayet zanlısı H.A.'nın amcasının evinde bulunan ahırda yakalanıp gözaltına alındı. R.K. bugün mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.



MAHKEMEYE GETİRİLİRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Katil zanlısı dün adli işlemleri için karakola götürüldükten sonra bugün sabah saatlerinde amcası Hasan A., ve yengesi A. A. ile birlikte adliyeye getirildi. Adliyeye getirilirken göz yaşlarına hakim olamayan katil zanlısı H. A. ile amcası ve yengesinin mahkemesi devam ediyor.



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