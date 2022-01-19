Türkiye Gazetesi

Doğu bölgesinde etkili olan kar yağışı yaşamı etkilediği gibi ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir araç yoldan şarampole doğru kayarak asılı kaldı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ARAÇ KURTARILDI

Şans eseri düşmeyen araçtan yara almadan çıkan sürücü ve yanındaki kişi araçtan inerek ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen iş makineleri tarafından kurtarıldı.

İş makinesine halat ile bağlanan minibüs, uzun uğraşlar sonunda asılı kaldığı uçurumdan yola çekildi.

Adıyaman'da 24 ev karantinaya alındı Adıyaman'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman’da korkunç kaza! Direğe çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti Adıyaman’da korkunç kaza. Otomobiliyle hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, direğe çarparak durabildi. Otomobil ikiye ayrılırken kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da terör operasyonu: Eski HDP il başkanı gözaltında Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda eski HDP il başkanı gözaltına alındı