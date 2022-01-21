Esenyurt'ta elektrikli soba devrildi, ev yandı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde yaşandı, Irmak Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Elektrikli sobanın devrilmesiyle evin içi bir anda alev alırken, evde bulunanlar kendilerini dışarı attı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek duman tahliyesi yaptı. Polis, çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken, dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Başakşehir’de elektrikli sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti Başakşehir’de bir evin bodrum katında elektrikli sobandan çıkan yangında biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti. Aile yakınları sinir krizi geçirirken, kardeşlerin naaşı Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Ağrı'da elektrikli soba faciası: Baba ve 2 çocuğu yandı Ağrı'da gece çıkan yangında, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Özgür Murat ile çocukları Berat ve Esmanur hayatlarını kaybetti.
Esenyurt'ta elektrikli soba yangın çıkardı, 4 kişi hastanelik oldu
Esenyurt’ta yaşanan olayda devrilen elektrikli soba yangın çıkardı, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt'ta elektrikli soba devrildi, ev yandı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde yaşandı, Irmak Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Elektrikli sobanın devrilmesiyle evin içi bir anda alev alırken, evde bulunanlar kendilerini dışarı attı.
Etiketler : esenyurt,yangın,haberler,