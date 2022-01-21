Türkiye Gazetesi

Beyoğlu, Hasköy'de yaşanan olay bir iş yerinin deposunda gerçekleşti. Depoya yük indirmek için kullanılan asansör hareket halindeyken halatlarının bir anda kopması sonucu zemine çakıldı.

Asansörün içindeb bulunan 3 kişi ve aşağıda bekleyen 2 kişi asansör halatının kopmasıyla beraber içi kozmetik malzeme dolu varillerin devrilmesi sonucu yaralandı.

Beyoğlu'nda bir iş yerinde depoya malzeme taşıyan ve içinde 3 işçinin bulunduğu asansörün halatları koptu. Olayda asansörün içinde bulunan 3 kişi ve depoda bulunan 2 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kaza sonrası olay yerine gelen ve İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıları sedyelerle ambulanslara taşıdı. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Yaralıların durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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