Türkiye Gazetesi

Kış aylarının gelmesiyle beraber sobadan sızan zehirli gazlar tehlike saçıyor. Artan soba zehirlenmeleri birçok insanı ısınmak isterken öldürüyor. Kahramanmaraş'ta müstakil bir evde yaşayan anne ve oğlu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği için hayatını kaybetti.

YAKINLARI ULAŞAMAYINCA EVLERİNE GİTTİ

Olay Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesinde meydana geldi. Burada yaşayan Zeynep Ağzıkara (81) ile oğlu Ferhat Ağzıkara'ya (45) telefon çağrılarına cevap vermeyen akrabalarına ulaşamayınca evlerine gittiler. Yakınları, evi kontrol ettiklerinde iki kişinin yataklarında baygın olarak yattığını gördü.

81 yaşındaki annenin ve 45 yaşındaki oğlunun öldüğü olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

ANNE VE OĞLU ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, anne ve oğlunun sobadan sızan dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne ve oğlunun yakınları ise evin etrafında gözyaşlarına hakim olamadı.

Adıyaman'da sobadan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde soba gazından etkilenen 5 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Esenyurt'ta elektrikli soba yangın çıkardı, 4 kişi hastanelik oldu Esenyurt’ta yaşanan olayda devrilen elektrikli soba yangın çıkardı, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’da 10 kişi soba gazından zehirlendi Adıyaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu.