Türkiye Gazetesi

12 yaşında ama mangal gibi yürek sahibi... Günün kahramanı Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşan Suriyeli çocuk oldu. Yaklaşık 10 metre yükseklikteki iletişim hattının geçtiği boruda mahsur kalan kediyi sırtında taşıyarak ölümden kurtardı. O anlar kameralara takılırken çocuğun hareketi herkesin takdirini topladı.

CANINI RİSKE ATTI

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir dere yatağındaki iletim hatlarının geçtiği boruda bir kedinin mahsur kaldığını gören 12 yaşındaki Suriyeli çocuk, hiç düşünmeden boru üzerinde emekler vaziyette kedinin bulunduğu yere gitti. İsminin Ahmet olduğu öğrenilen Suriyeli çocuk, daha sonra canını riske atarak sırtına aldığı kediyi, boru üzerinde yine emekler vaziyette yaklaşık 35 metre ilerleyerek güvenli bölgeye taşıdı. Kedi, karaya yaklaştığı sırada çocuğun sırtından atlayarak bölgeden uzaklaştı.

TEBRİK EDİLDİ

Olaya şahit olanlar ise Suriyeli çocuğu cesaretinden dolayı tebrik etti.



Olayın kahramı Suriyeli Ahmet

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