Adeta doğal meteoroloji sistemi! Kışın habercisi 'vargit'ler kendini gösterdi

Eylül ayının ilk haftaları sona erdi, birçok bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar normale indi. Yaz sıcağıyla kavrulan yaylalarda ise kış mevsimini adeta müjdeleyen 'vargit' çiçekleri yüzünü göstermeye başladı.

Gümüşhane yaylalarını süsleyen 'vargit' çiçekleri, yüksek kesimlerde manzaraya doyumsuz bir güzellik katıyor.

BİRÇOK FARKLI İSMİ VAR

Türkiye'de yoğun olarak başta Gümüşhane olmak üzere Doğu Karadeniz bölgesindeki yaylalarda görülen vargit çiçeğinin yöre halkı arasında diğer adları ise 'dön geri', 'güz gülü' ve 'güz çiğdemi'.

Yaylalarda hayvancılık yaparak geçimini sağlayan çoğu kişinin dönüşü için de işaret olarak kabul gören Vargit çiçekleri, tarihi İpek Yolu güzergahının en zorlu geçitlerinden birisi olan Torul ilçesi sınırlarındaki 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Geçidinde seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

ADETA DOĞAL METEOROLOJİ SİSTEMİ

'Vargit çiçekleri' yaklaşan soğuklar öncesi yaylacıları uyarmak için yeniden toprak üzerine çıktı. Her yıl sonbahar mevsiminde kendini göstererek yaylalardan göç etme zamanının geldiğini doğal yollarla haber veren vargit çiçekler, açınca yaylacılara adeta "Havalar soğuyor, kış geliyor artık geri dön" uyarısında bulunuyor.

Zigana geçidinde eşsiz manzaralar sunan ve öbek öbek tarla gibi boyunu göğe doğru uzatan vargit çiçekleri kış öncesi yaylaları son defa süslüyor.

"VAR GİT, BURAYI TERK ET" ANLAMI VAR

Zigana dağına giderken denk geldiği vargit çiçeklerinin bol bol fotoğraflarını çeken Selami Karaaslan, "Yöresel adıyla vargit, normalde çiğdem diye bilinen yayla çiçekleri Zigana'yı sarmış. Çok güzel bir manzarası var. Genellikle mor, eflatun veya pembe tonlarındadırlar. Sonbaharda açar. Bu yüzden güz çiğdemi de denilebiliyor. Yaylalarda açtığı zaman genellikle şöyle bir ifadede bulunurdu yaşlılarımız, büyüklerimiz: Bu çiçekler açtığı zaman varın gidin, var git, yani burayı terk et, köyüne git anlamında. Bu anlamda söylendiği için yöresel adıyla da vargit çiçeği olarak da bilinir" dedi.