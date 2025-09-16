Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Adeta doğal meteoroloji sistemi! Kışın habercisi 'vargit'ler kendini gösterdi

Adeta doğal meteoroloji sistemi! Kışın habercisi 'vargit'ler kendini gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kış mevsiminin habercisi olan 'vargit çiçekleri' Gümüşhane yaylalarında çiçek açtı. Yüksek rakımlarla görülen çiçek 'doğal meteoroloji sistemi' olarak adlandırılırken, vatandaşlar bu doyumsuz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Eylül ayının ilk haftaları sona erdi, birçok bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar normale indi. Yaz sıcağıyla kavrulan yaylalarda ise kış mevsimini adeta müjdeleyen 'vargit' çiçekleri yüzünü göstermeye başladı.

Gümüşhane yaylalarını süsleyen 'vargit' çiçekleri, yüksek kesimlerde manzaraya doyumsuz bir güzellik katıyor.

BİRÇOK FARKLI İSMİ VAR

Türkiye'de yoğun olarak başta Gümüşhane olmak üzere Doğu Karadeniz bölgesindeki yaylalarda görülen vargit çiçeğinin yöre halkı arasında diğer adları ise 'dön geri', 'güz gülü' ve 'güz çiğdemi'.

Yaylalarda hayvancılık yaparak geçimini sağlayan çoğu kişinin dönüşü için de işaret olarak kabul gören Vargit çiçekleri, tarihi İpek Yolu güzergahının en zorlu geçitlerinden birisi olan Torul ilçesi sınırlarındaki 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Geçidinde seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Adeta doğal meteoroloji sistemi! Kışın habercisi 'vargit'ler kendini gösterdi - 1. Resim

ADETA DOĞAL METEOROLOJİ SİSTEMİ

'Vargit çiçekleri' yaklaşan soğuklar öncesi yaylacıları uyarmak için yeniden toprak üzerine çıktı. Her yıl sonbahar mevsiminde kendini göstererek yaylalardan göç etme zamanının geldiğini doğal yollarla haber veren vargit çiçekler, açınca yaylacılara adeta "Havalar soğuyor, kış geliyor artık geri dön" uyarısında bulunuyor.

Zigana geçidinde eşsiz manzaralar sunan ve öbek öbek tarla gibi boyunu göğe doğru uzatan vargit çiçekleri kış öncesi yaylaları son defa süslüyor.

Adeta doğal meteoroloji sistemi! Kışın habercisi 'vargit'ler kendini gösterdi - 2. Resim

"VAR GİT, BURAYI TERK ET" ANLAMI VAR

Zigana dağına giderken denk geldiği vargit çiçeklerinin bol bol fotoğraflarını çeken Selami Karaaslan, "Yöresel adıyla vargit, normalde çiğdem diye bilinen yayla çiçekleri Zigana'yı sarmış. Çok güzel bir manzarası var. Genellikle mor, eflatun veya pembe tonlarındadırlar. Sonbaharda açar. Bu yüzden güz çiğdemi de denilebiliyor. Yaylalarda açtığı zaman genellikle şöyle bir ifadede bulunurdu yaşlılarımız, büyüklerimiz: Bu çiçekler açtığı zaman varın gidin, var git, yani burayı terk et, köyüne git anlamında. Bu anlamda söylendiği için yöresel adıyla da vargit çiçeği olarak da bilinir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uçağı zehirli gaz sardı: Hostesin hayatı kabusa döndü: Acı gerçek hastanede ortaya çıktıGoogle, Trump'ın ziyareti öncesi İngiltere'ye para akıttı! 7 milyar dolarlık yatırım geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkçı tezgahlarına bereketin ardından belirsizlik geldi: Bu sezon misafirlik kısa sürecek! - YaşamBu sezon misafirlik kısa sürecek!İl il uyarı geldi: Sıcaklık 4 derece birden düşecek, sağanak yolda - YaşamSıcaklık 4 derece birden düşecek, sağanak yoldaKavgada boynundan bıçaklanmıştı! 20 yaşındaki gençten iyi haber - YaşamKavgada boynundan bıçaklanmıştı! 20 yaşındaki gençten iyi haber88 metreye inince olanlar oldu! Önce petrol sandı, gerçek ise ilçeye yetti - YaşamÖnce petrol sandı, gerçek ise ilçeye yettiGörenler bir daha bakıyor! Kanatlı maskot sahibinin omuzunda tüm gün geziyor - YaşamKanatlı maskot sahibinin omuzunda tüm gün geziyorAdana'da ilginç görüntü! Kuruyan baraja voleybol filesi kurdular - YaşamKuruyan baraja voleybol filesi kurdular
Sonraki Haber Yükleniyor...