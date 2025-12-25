Türkiye’de yaban keçisi popülasyonunun en yoğun olduğu illerden Adıyaman’da, dağlık alanlarda gün doğmadan başlayan çalışmalarla yaban keçilerinin sayısı, yaşı ve cinsiyeti kayıt altına alınıyor.

Türkiye’de en fazla yaban keçisinin yaşadığı şehirlerden birisi olan Adıyaman’da, yaban keçisi envanteri çıkartılıyor.

Gün doğmadan gecenin karanlığında yollara düşen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dağlık bölgelere ulaşıyor. Güneşin doğuşuyla birlikte bölgedeki yaban keçilerinin envanterini çıkartılmaya başlanıyor. Bilimsel metotlardan olan ‘Gözlek’ metoduyla yaban keçilerinin envanteri çıkartılıyor. Her yıl Aralık ayının ortalarında başlayan ve Aralık ayı sonuna kadar süren envanter çalışmalarıyla yaban keçilerinin yaş, cinsiyet ve sayıları gibi temel bilgiler elde ediliyor.

YABAN KEÇİSİ SAYISININ BU YIL ARTMASI BEKLENİYOR

Türkiye’de en fazla yaban keçisi bulunan iller arasında yer alan Adıyaman’da geçen yıl yaklaşık 3 bin 500 olan yaban keçisi sayısının bu yıl artması bekleniyor. Adıyaman’daki 9 avlak içerisindeki 60 noktada ekipler envanter çalışması yapıyor. Avlamanın yasak olduğu yaban keçisi vuran bir avcıya 940 bin TL tazminat cezası ayrıca üzerinde bulunan malzemeler ve belgelerin durumuna göre idari para cezası uygulanıyor.

"HER YIL ADIYAMAN’DA BU ENVANTERİ GERÇEKLEŞTİRMEKTEYİZ"

Adıyaman Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü Dengir Turanlı, "Yaban hayatındaki bireylerin birey sayısı, yaş, cinsiyet gibi temel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Biz bu temel bilgileri elde etmek içinde etüt envanter çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Şuan her yıl Adıyaman’da bu envanteri gerçekleştirmekteyiz. Bilimsel metotlardan olan alana özgü gözlek metoduyla yaklaşık 18 kişiyle, 5 ekip oluşturarak, 9 avlağımızda, 60 noktada bu çalışmalara devam etmekteyiz. Bu güne kadar yapmış olduğumuz, ilimiz bazında yapmış olduğumuz envanter sayımlarımızda her yıl düzenli bir artış görüyoruz. Av koruma kontrol çalışmalarımızın sonucu. Geçen yıl 3 bin 500 civarında bir sayıya ulaşmıştık. Bu yıl da çalışmalarımız devam etmekte olup yine o sayılarda bir sayıya ulaşacağımızı tahmin etmekteyiz. Ülkemiz genelinde de ileri olan illerden biriyiz, öyle söyleyebilirim yani" dedi.

940 BİN LİRALIK PARA CEZASI

Turanlı, "Yaban keçisi bizim ilimizin değerlerinden bir tanesidir, korunan türlerimizdendir. Hem idari para cezası hem de tazminat cezası bulunmaktadır. Şuan ki güncel tazminat cezası 940 bin lira olup, idari para cezası da avcının belge eksikliğine göre değişmektedir" diye konuştu.

