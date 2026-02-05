Isparta’da sağanak yağış sonrasında toprak kayması meydana gelen ve kaya düşen bölgede, AFAD ekipleri inceleme başlattı. Riskin devam edip etmemesine ilişkin inceleme sürerken güvenlik önlemleri alındı.

Geçmiş dönemlerde de heyelan meydana gelen Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yoğun sağanak yağış sonrasında yeni bir toprak kayması daha meydana geldi. Toprak kayması sonrasında bir de kaya parçası düştü.

Afet bölgesi ilan edilen yerde bir heyelan daha! AFAD inceleme başlattı

AFAD BÖLGEDE

Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede teknik inceleme yaptı.

RİSK VAR MI YOK MU? İNCELENECEK

Riskin devam edip etmediğini belirlemek amacıyla arazi yapısı, eğim durumu ve zemin özellikleri üzerinde değerlendirmeler gerçekleştirildi.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ

Daha önce de bölge bu risklerle gündeme gelmişti. Önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Eğirdir İmaret Mahallesi'nde "Sağlık Ocağı Evleri" olarak bilinen 14 bloktan, Sağlık Ocağı binasının güney kısmında yer alan 3 apartmanın A ve B bloklarının yer aldığı 4 blok afet bölgesi ilan edilmişti.

