Afet bölgesi ilan edilen yerde bir heyelan daha! AFAD inceleme başlattı
Isparta’da sağanak yağış sonrasında toprak kayması meydana gelen ve kaya düşen bölgede, AFAD ekipleri inceleme başlattı. Riskin devam edip etmemesine ilişkin inceleme sürerken güvenlik önlemleri alındı.
- Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yoğun sağanak yağış sonrası yeni bir toprak kayması ve kaya düşmesi meydana geldi.
- Bölge, geçmiş dönemlerde de heyelanların yaşandığı riskli bir alan olarak biliniyor.
- AFAD ekipleri, riskin devam edip etmediğini belirlemek amacıyla bölgede teknik inceleme başlattı.
- Eğirdir İmaret Mahallesi'nin bir kısmı, daha önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle afet bölgesi ilan edilmişti.
Geçmiş dönemlerde de heyelan meydana gelen Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yoğun sağanak yağış sonrasında yeni bir toprak kayması daha meydana geldi. Toprak kayması sonrasında bir de kaya parçası düştü.
AFAD BÖLGEDE
Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede teknik inceleme yaptı.
RİSK VAR MI YOK MU? İNCELENECEK
Riskin devam edip etmediğini belirlemek amacıyla arazi yapısı, eğim durumu ve zemin özellikleri üzerinde değerlendirmeler gerçekleştirildi.
AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ
Daha önce de bölge bu risklerle gündeme gelmişti. Önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Eğirdir İmaret Mahallesi'nde "Sağlık Ocağı Evleri" olarak bilinen 14 bloktan, Sağlık Ocağı binasının güney kısmında yer alan 3 apartmanın A ve B bloklarının yer aldığı 4 blok afet bölgesi ilan edilmişti.