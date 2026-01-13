Son dakika deprem haberi Antalya'dan geldi. AFAD Gazipaşa merkezli depremin büyüklüğünü 3,7 olarak duyurdu. AFAD'ın son depremler listesinde Balıkesir Sındırgı'daki artçılar da yer alırken Van'da peş peşe meydana depremler de yer aldı.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Antalya sallandı, AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

ANTALYA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da saat 04:28 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 3,7 olarak duyurdu. Gazipaşa merkezli deprem yerin 10 kilometre altında gerçekleşti. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

VAN PEŞ PEŞE SALLANDI

Van'ın Tuşba ilçesinde gece saat 03:24 sularında 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Aynı yerde artçıların devam ettiği öğrenildi. Deprem bölgesindeki Kahramanmaraş ve Malatya'da da dün akşam saatlerinde 3,7 büyüklüklerinde sarsıntılar olmuştu.

Sismik hareketliliğim aylardır sürdüğü Balıkesir Sındırgı'daki artçılar da son depremler listesinde yer aldı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

