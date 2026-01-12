Türkiye Gazetesi
Malatya'da 3,6 büyüklüğünde deprem! Detayları AFAD açıkladı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediği açıklandı.
- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Deprem saat 20.43'te gerçekleşti.
- AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği 7,16 kilometre olarak ölçüldü.
- Deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber gelmedi.
Son dakika haberi: Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Son sarsıntı haberi ise Malatya'dan geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, saat 20.43'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7,16 kilometre derinliğinde olurken, şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuz haber gelmedi.
ÖNERİLEN HABERLER
YASAM
Bursa'da büyük deprem provası: 6,7'lik senaryo gerçeği aratmadı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR