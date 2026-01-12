Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberi: Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Son sarsıntı haberi ise Malatya'dan geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, saat 20.43'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7,16 kilometre derinliğinde olurken, şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuz haber gelmedi.

