Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Avcılar'da faciaya ramak kala! Son anda önlendi

Avcılar'da faciaya ramak kala! Son anda önlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Avcılar&#039;da faciaya ramak kala! Son anda önlendi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avcılar'da çorap atölyesinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Kumaş ve ipliklerin tutuşması ile atölye kullanılamaz hale gelirken, itfaiye büyük bir faciayı önledi.

İstanbul Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesinde bulunan bir çorap atölyesinde, saat 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle  yangı çıktı. 4 katlı binanın giriş katında bulunan çorap üretim atölyesinde başlayan yangın, ipliklerin alev almasıyla hızla büyüdü.

Avcılar'da faciaya ramak kala! Son anda önlendi - 1. Resim

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede atölyeyi saran alevler 4 katlı binaya da kısmen sirayet ederken, yoğun duman bütün bir sokağı kapladı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonunda alevler kontrol altına alınarak binaya sirayet etmeden bastırıldı. Evin hemen karşısında yer alan elektrik direğindeki elektrik akımı ekipler tarafından tedbiren kesildi.

Avcılar'da faciaya ramak kala! Son anda önlendi - 2. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler, soğutma ve duman tahliyesi çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yapılan müdahalenin ardından atölye tamamen kullanılamaz hale gelirken atölyenin bulunduğu bina kısmen hasar gördü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul ve İzmir dahil 13 kente 'sarı' kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sucukta domuz eti, peynirlerde natamisin çıktı! Bakanlık uygunsuz gıdalar listesine 3 ürün daha ekledi  - YaşamSucukta domuz eti, peynirlerde natamisin çıktı!Sivas tarihi camisine kavuşuyor! Kayıp mezar taşı da gün yüzüne çıkarılıyor - YaşamKayıp mezar taşı bulundu, şehir 460 yıllık camisine kavuşuyorGurbetçiler dönüş yoluna geçti! "Hiç gitmek istemiyoruz ama mecburuz" - Yaşam"Hiç gitmek istemiyoruz ama mecburuz"Seben Gölü'nün adacıklarını inekler bastı, köylüler şaşkına döndü - YaşamGölde oluşan adacıkları inekler bastıBir kentte denize girmek yasaklandı - YaşamBir kentte denize girmek yasaklandı7 yaşındaki çocuk 3 gündür hastanede... Uzmanlar aileleri uyarıyor: Bunları sürmeyin! - Yaşam7 yaşındaki çocuk 3 gündür hastanede! Uzmanlar aileleri uyardı
Sonraki Haber Yükleniyor...