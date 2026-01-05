Hava sıcaklığının 6 derecede seyrettiği, yoğun kar yağışının etkili olduğu Kastamonu’da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Evlerin, caminin, arabaların, pencerelerin karlarla kaplandığı dağ köylerinde vatandaşlar, kürekle karları temizledi. Köyler kardan görünmez hale geldi. İşte o kareler…

KAR KALINLIĞI 2 METRE Türkiye soğuk hava dalgası etkisi altında kalmaya devam ederken Kastamonu’da etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. Bazı noktalarda, kar kalınlığı bir metreyi aştı, bazı yerlerde iki metreye yaklaştı.

KAPANAN YOLLARDA KÜREK MESAİSİ Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede ulaşımın aksamaması için gece-gündüz çalışmayı sürdürürken, dağ köylerinde de vatandaşlar küreklerle yolları açmaya çalıştı. Ekipler köylerin ana yolları ile mahalle yollarını açtı.

ÇATILARIN ÇÖKMEMESİ İÇİN ÖNLEM ALDILAR Köydeki vatandaşlar, ana yoldan evlerine kadar olan yolları ve kar altında kaybolan araçlarının üzerini açarken açılan patika yollar bazen bastıran karla yeniden kapandı. Karın ağırlığı nedeniyle çatıların çökmemesi için yağış durunca damlara çıkan bazı vatandaşlar, çatılarda da kar temizliği yaptı. Besicilik yapanlar ise ahıra giden yolları açarak hayvanlarının bakımını yapmaya çalıştı.

Kastamonu'da kar kalınlığının bir metreyi aştığı, bazı yerlerde iki metreye yaklaştığı dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, kar temizliği için yoğun mesai harcıyor. ( Özgür Alantor - Anadolu Ajansı ) “YARIM SAAT ÇALIŞIRSAK 2 SAAT DİNLENMEM GEREK” Avşar köyünün sakinlerinden emekli imam Salim Çelik, "Sıkıntı var ama kar şartlarından şikayetçi değiliz. Ana yol Özel İdare ekiplerince açıldı ben de eve patika yol açıyorum. Burası ana yoldan garaja kadar 40 metre bir yer. Devamlı çalışamıyorum. Yaş 75, yarım saat çalışırsak 2 saat dinlenmem gerekiyor” diye konuştu.

Kastamonu'da kar kalınlığının bir metreyi aştığı, bazı yerlerde iki metreye yaklaştığı dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, kar temizliği için yoğun mesai harcıyor. ( Özgür Alantor - Anadolu Ajansı ) “BU SENE AŞIRI BİR KAR VAR” Bölgede yağışın aralıklarla sürdüğünü belirten Mehmet Ali Akbaş ise "Köyde hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu sene aşırı bir kar var. Garajın önünü açıyorum şu anda. Belki arabaya ihtiyaç olur diye. Şu an bizim burada 1,5 metre kar var. Bu sene yağış çok oldu, geçen sene bu kadar olmamıştı” dedi.

“AĞIRLIKTAN LASTİĞİ PATLAMIŞ" Ağlı ilçesine bağlı Yeşilpınar köyünde yaşayan Muharrem Köse de ara yolları traktörle ve kendi imkanları ile açmaya çalıştıklarını belirterek “Bu sene kar aniden yağdı. İki metreye yakın kar yağdı. Binaların üzerinde çökme tehlikesi olduğu için çatıları temizledik, hatta römorkun üzeri karla doldu, ağırlıktan lastiği patlamış. Biz de karı temizlemek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

