Sonbahar ve kış aylarında sıkça tüketilen ve 'doğal çikolata' olarak da bilinen muşmula meyvesi vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Şifa deposu olduğu bilinen muşmulanın kilosu 100 liradan satılıyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki pazarda muşmula meyvesi büyük ilgi görüyor.

Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken pazarcılardan Erol Meral, muşmulanın düzenli tüketiminin vücut direncini artırdığını ve grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu söyledi.

"DOĞAL ÇİKOLATA GİBİ TADIYLA DA DİKKAT ÇEKER"

Muşmulanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve yüksek lif oranı sayesinde tokluk hissi verdiğini de sözlerine ekleyen Meral, "Bu meyve doğal bir antioksidan kaynağıdır. Özellikle bağırsak sağlığına çok iyi gelir. Aynı zamanda doğal çikolata gibi tadıyla da dikkat çeker. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

KİLOSU 100 TL

Meral, yerli üretim olan ve kilosu 100 TL'den alıcı bulan meyvenin hem lezzeti hem de faydaları ile sofralarda mutlaka yer alması gerektiğini vurgularken, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

