Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ege'de şiddetli yağış ve fırtına! İş yerlerini ve mezarlıkları su bastı

Ege'de şiddetli yağış ve fırtına! İş yerlerini ve mezarlıkları su bastı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ege&#039;de şiddetli yağış ve fırtına! İş yerlerini ve mezarlıkları su bastı
Şiddetli Yağış, Fırtına, Su Baskını, Evler, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ege Bölgesi'nde etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı.Muğla'da bazı ev ve iş yerlerini su basarken seralarda ve mezarlıklarda hasar meydana geldi.

Ege Bölgesi'nde şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintisi oluştu. Seralarda da hasar meydana geldi. Balıkesir ve İzmir'de de sağanak sonrası su baskınları yaşandı.

MUĞLA'DA İŞ YERLERİNİ SU BASTI 

Ortaca ilçesinde, yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Ege'de şiddetli yağış ve fırtına! İş yerlerini ve mezarlıkları su bastı! - 1. Resim

YAYALAR ZOR ANLAR YAŞADI 

Ortaca ilçesinde akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı. İlçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı. Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı. Menteşe ilçesinde ise sağanak ve dolu sebebiyle su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.

Ege'de şiddetli yağış ve fırtına! İş yerlerini ve mezarlıkları su bastı! - 2. Resim

BODRUM'DA TEKNELER KIYIYA SÜRÜKLENDİ 

Bodrum'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu ilçede 12 metrelik bir tekne kıyıya sürüklendi. Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle kara yollarında su birikintileri oluştu. Yağışın etkisini azalttığı sırada Fethiye Limanı üzerinde gökkuşağı oluştu. Teknelerin üzerinde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu. Gökkuşağını fark eden bazı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ege'de şiddetli yağış ve fırtına! İş yerlerini ve mezarlıkları su bastı! - 3. Resim

Marmaris ilçesinde sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli etkisini gösteren sağanak plajların boş kalmasına neden oldu. Bazı turistler kapalı çarşıda gezip alışveriş yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı! Feci kazada can kaybı ve yaralılar varSavunma sanayide tarihi eşik! Altay Tankı seri üretim bandına çıkıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Irak'ta açılan Barış Manço Kafe görenleri zaman yolculuğuna çıkarıyor - YaşamÜnlü şarkıcının hayranları Irak'ta kafe açtıTam 19 kilogram ağırlığında! Önce taş zannetti, yaklaştığında şaşkına döndü - YaşamDoğa yürüyüşünde fark etti, şaşkına döndü! Tam 19 kilogramÖnce kendine sonra başkalarına şifa oldu! Yakalandığı hastalık hayatını değiştirdi - YaşamYakalandığı hastalık hayatını değiştirdiBuzul çağından bu yana ilk defa oldu! Eğirdir Gölü ikiye bölündü - YaşamBuzul çağından bu yana ilk defa oldu!Tekirdağ'da atık toplama merkezi alevler içinde! Yangına müdahale ediliyor - YaşamTekirdağ'da yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyorKavurması, turşusu, mıhlaması… Sezonun gözdesi tirmit: Kilosu 250 TL’ye düştü - YaşamKavurması, turşusu, mıhlaması yapılıyor: Kilosu 250 TL
Sonraki Haber Yükleniyor...