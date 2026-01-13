İhlas Haber Ajansı
-31 derece soğuğun ardından oluştu! Nadir görülüyor, uzmanlar uyarıyor
Erzurum’un Hınıs ilçesinde hava sıcaklığının -31 derecenin altına düşmesiyle yer altı sularının donması sonucu yaklaşık 4 metre uzunluğunda buz kütlesi oluştu. Doğal oluşum ilgi çekerken, uzmanlar kopma riskine karşı vatandaşları uyardı.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, buz kütlesinin yer altı sularının yüzeye çıkıp aşırı soğuk hava nedeniyle donması sonucu oluştuğu belirtildi.
NADİR GÖRÜLÜYOR
Bölgedeki sert kış şartlarının nadir görülen bu tür doğa olaylarını ortaya çıkardığı ifade edildi.
Mahalle sakinleri, oluşan buz kütlesinin hem görsel açıdan dikkat çekici olduğunu hem de muhtemel tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.
UZMANLAR UYARDI
Uzmanlar ise benzer hava şartlarında buz sarkıtları ve kütlelerinin kopma riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
