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Haberler > Yaşam > Genç kızın verdiği 20 TL sadakanın üzerine yazdığı not şaşırttı

Genç kızın verdiği 20 TL sadakanın üzerine yazdığı not şaşırttı

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
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Genç kızın verdiği 20 TL sadakanın üzerine yazdığı not şaşırttı
Antakya, Haber

Yaşam Haberleri  / İHA

Hatay’da bir genç kızın sevdiğine kavuşmak için verdiği sadaka parasının üzerine yazdığı not okuyanları şaşırttı. Genç kız nota “Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper’i çok seviyorum. Allah’ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık” yazdı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde köftecide çalışan Ali Ballı, müşteriden aldığı 20 TL’lik kağıt banknotun üzerinde bir şeyler yazdığını fark etti.

Yazıyı kontrol eden Ballı okudukları karşısında neye uğradığını şaşırdı. Paranın üzerinde, ’Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper’i çok seviyorum. Allah’ım onu bana nasip etsin. Ben Alper’i çok seviyorum. Allah’ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık’ ifadelerinin yer aldığını gördü.

Genç kızın verdiği 20 TL sadakanın üzerine yazdığı not şaşırttı - 1. Resim

"İNŞALLAH SADAKASI KABUL OLUR"

İlk kez böyle bir durumla karşılaşan iş yeri çalışanları durum karşısında şaşkınlık yaşadı.  Ballı, yazıya konu olan Alper isimli kişiye seslenerek, "Alper bu kızı duy, bu zamanda böyle bir kız bulamazsın" dedi.

Genç kızın verdiği 20 TL sadakanın üzerine yazdığı not şaşırttı - 2. Resim

20 TL’nin üzerindeki ilginç yazı hakkında Ali Ballı şunları ifade etti:

"Herhangi bir şey olmadı. Normal sıradan bir müşteriye gitmiştim. Yemeği verdikten sonra para verdi. Normal olarak ücretini ödedi. Ben de parayı buraya getirdim. Parayı kasaya teslim ederken böyle ilginç bir yazı buldum. Sanırım bir hanımefendi sevgilisiyle aşk yaşarken ömür boyu onunla mutlu olmak istemiş. İnşallah hanımefendinin duası kabul olur, bir ömür boyu mutlu olurlar. 20 TL’lik cüzi bir para üstüne yazılmış. Bence bunu yazanlar 16 veya 18 yaşlarında gençlerdir. Kasaya teslim ettik. Kasiyer arkadaşımız fark etti. İnşallah sadakası kabul olur. Sevdiğine kavuşur.”

Genç kızın verdiği 20 TL sadakanın üzerine yazdığı not şaşırttı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İHA
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