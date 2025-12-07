Gerçek ortaya çıktı! Uzmanı açıkladı: “Mide koruyucu ilaçlar kansere yol açmaz”
Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, internetteki “Mide koruyucu ilaçları mide kanserine, kemik erimesine yol açıyor” yönündeki iddialara açıklık getirdi. Çekin, halk arasında yanlış bilgilerin olduğuna dikkat çekerek “Mide kanserine, kemik erimesine, diğer hastalıklara yol açmazlar” dedi.
- "Mide koruyucu" olarak bilinen ilaçların mide kanseri veya kemik erimesine neden olduğu iddiaları doğru değildir.
- Bu ilaçlar güvenilir kabul edilmektedir.
- İlaçlar, "mide koruyucu" adını hak etmemekte ve diğer ilaçlarla birlikte otomatik olarak kullanılmamalıdır.
- Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı, bilinçsiz kullanımlarına karşı uyarılarda bulunmuştur.
Halk arasında "mide koruyucu" olarak bilinen mide asidi baskılayıcı ilaçların kansere neden olduğu yönündeki iddialara ilişkin uzman isimden bir açıklama geldi. Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, “Mide kanserine, kemik erimesine, diğer hastalıklara yol açmazlar. Güvenilir ilaçlar ama mide koruyucu adını da hak etmeyen ilaçlar. Bu ilaçları diğer ilaçları aldığınız için kullanmanıza gerek yok” dedi.
Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, mide koruyucu adı altındaki ilaçların bilinçsiz kullanılmasına ilişkin uyarılarda bulundu.
“KANAMA YAPABİLECEK İLAÇLAR”
Kronik kullanımda mide ilaçları önerdiğini belirten Çekin şunları söyledi:
Mide koruyucu deyince ne gelir aklınıza? Tansiyon ilacı alıyorum, mide koruyucu almazsam tansiyon ilacı bana zarar verebilir ya da şeker ilacı kullanıyorum, acaba mide koruyucu da mı almam gerekir? Bazı ilaçlarla birlikte mide koruyucu almak gerekiyor. Bunlar mideye ve sindirim sistemine zarar verebilecek, ülser, kanama yapabilecek ilaçlar. Kronik kullanımlarında mutlaka mide ilaçlarını öneriyoruz.
“KANSERE YOL AÇMAZ”
Çekin, son dönemde özellikle internet ortamında dolaşan yanlış söylemlerin endişe oluşturduğunu belirtti:
Bazı yan etkilerinin abartılarak ortamda konuşulması nedeniyle ilaçların korkulacak ilaçlar olduğu gibi bir imaj da oluşturulmaya başlandı. Öyle bir şey de söz konusu değil. Bu ilaçlar doğru endikasyonlarda, uygun zamanlarda kullanıldığı zaman, hekimler tarafından özellikle önerildiği zaman çok iyi ilaçlar, çok güvenilir ilaçlar. Mide kanserine, kemik erimesine, diğer hastalıklara yol açmazlar.