Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2026'nın ilk çeyreğinde yürüttüğü denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan 233 kaçak araca el koydu. Kayıt dışı ekonomiyi ve haksız rekabeti önleme amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen araçların toplam piyasa değerinin 280 milyon 533 bin TL olduğu açıklandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk çeyreğinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında kapsamlı operasyonlara imza attı. Sınır kapıları ve limanlarda gerçekleştirilen titiz denetimler sonucunda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen çok sayıda araca el konuldu. Bakanlık, yürütülen bu operasyonları, "etkin ve kararlı çalışmalar neticesinde önemli bir başarı" olarak nitelendirdi.

280 MİLYON LİRALIK 233 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Yılın ilk üç ayında gerçekleştirilen operasyonların bilançosu paylaşıldı. Yapılan resmi açıklamaya göre, belirtilen dönemde gümrük ekiplerinin müdahaleleriyle toplam 233 adet kaçak araç yakalandı. Ticaret Bakanlığı, söz konusu araçların mali boyutuna ilişkin, "Yakalanan araçların piyasa değerinin yaklaşık 280 milyon 533 bin Türk Lirası olduğu tespit edilmiştir." bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

OTOMOBİLDEN İŞ MAKİNESİNE GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON

Gümrük muhafaza ekiplerinin radarına takılan araçların türlerine dair detaylar da rapora yansıdı. Operasyonlar kapsamında binek araçların yanı sıra ticari ve ağır sanayi araçlarının da ele geçirildiği görüldü. Resmi kayıtlara göre el konulan araçların detaylı dağılımı; 104 adet otomobil, 48 adet tır, 56 adet çeşitli vasıta ve 25 adet iş makinası şeklinde gerçekleşti.

KAYIT DIŞI EKONOMİ VE HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE VURGUSU

Gerçekleştirilen operasyonların genel ekonomik istikrar hedeflerine hizmet ettiği vurgulandı. Bakanlık açıklamasında bu denetimlerin temel amacı, "Kayıt dışı ekonominin önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve kamu düzeninin korunması açısından önemli bir rol oynamaktadır." ifadeleriyle aktarıldı. Gerçekleştirilen denetim ve müdahalelerle yasa dışı ticaretle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünün altı çizildi.

Ticaret Bakanlığı, kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. Açıklamanın sonuç bölümünde kurumun vizyonu ve hedefleri özetlenerek, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, ülkemizin ekonomik güvenliğinin sağlanması, yasal ticaretin korunması ve kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir." denildi.

