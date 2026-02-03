Hakkari’nin Ağaçdibi köyündeki bir evin üzerine önceki gün akşam saatlerinde dağdan kopan kaya düştü. Meydana gelen olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Hakkari’nin Ağaçdibi köyünde, önceki gün akşam saatlerinde dağlık alandan kopan büyük kaya parçaları, Veysi Turan’a ait evin üzerine düştü.

Evde ciddi hasar oluşurken, çok sayıda ev eşyası da enkaz altında kaldı. Evde yaşayan 6 kişilik Turan ailesi, bölgede daha önce de kaya düşme tehlikesi yaşandığını, bu nedenle evi boşalttıklarını ifade etti.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Meydana gelen olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Mağdur aile, evlerinin onarılması ve güvenli bir alan oluşturulması için yetkililerden destek beklediklerini belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası