Hakkari’de 45 yaşında olmasına rağmen 80 yaşında gibi görünen Tahir Sönmez’e 18 yaşında erken yaşlanmaya yol açan genetik hastalık (Werner sendromu) teşhisi konuldu. Başındaki ağrı nedeniyle hastaneye başvuran Sönmez’in beyninde tümör olduğu ortaya çıktı. Bir süre sonra felç geçiren Sönmez’in beynindeki tümör ameliyat ile alındı. Ameliyatı yapan doktor “Oldukça nadir gözüken bir hastalık. Bu hastalığı ilk defa görüyorum” dedi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Tahir Sönmez’e, 18 yaşındayken gittiği bir sağlık kuruluşunda erken yaşlanmaya yol açan genetik hastalık (Werner sendromu) teşhisi konuldu.

TÜMÖR, FELÇ GEÇİRTTİ

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 2018’de tiroit ameliyatı geçiren Sönmez, bir süre sonra vücudunun sağ tarafında felç yaşadı. Sönmez yıllar sonra başındaki ağrı ve vücudundaki güçsüzlük nedeniyle hastaneye başvurdu. Sönmez'in beyninde, yapılan kontroller sonucu tümör tespit edildi.

Hakkari’de nadir görülen hastalık! 45 yaşında ama 80 gibi görünüyor

“BU HASTALIĞI İLK DEFA GÖRÜYORUM”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Cafer İkbal Gülsever, Sönmez'in hastalığına ilişkin şunları söyledi:

Bir ay önce hastaneye başvuran hastanın beyninin motor ve güç merkezine yakın noktasında büyük bir kitle gördüklerini belirten Gülsever, şöyle konuştu:

Bu hastalık nedeniyle katarakt, şeker, kemik erimesi ve enfeksiyon durumları gözükebiliyor. Hastamızın sağ tarafı felçli ve bir hareketi yoktu. Bu hastamız aynı zamandan 2018 yılında tirioid ameliyatı olmuştu. Oldukça nadir gözüken bir hastalıktır. Bu hastalığı mesleki hayatımda ilk defa görüyorum.

Hakkari’de nadir görülen hastalık! 45 yaşında ama 80 gibi görünüyor

“KAS GÜCÜ GERİ GELDİ”

Sönmez’in 45 yaşında olmasına rağmen 80 yaşında gibi göründüğünü, yaklaşık bir hafta önce ameliyata alındığını belirten Dr. Gülsever sağlık durumu hakkında şu bilgiyi verdi:

Ankara ve İstanbul'daki merkezlerde kullanılan ileri teknoloji cihazlarla mikroskop, nöromonitörizasyon ve kortikal haritalama eşliğinde, beyin dokusuna zarar vermeden tümörü başarıyla çıkardık. 4 saatlik ameliyat sonrası kitle etkisi ortadan kalktı. Hasta yavaş yavaş yürümeye başladı ve kas gücü geri geldi. Bir günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan Sönmez kısa süre içinde taburcu edilecek.

Tahir Sönmez

Haberle İlgili Daha Fazlası