Hastaneye boyun ağrısıyla gitti! Olay çok farklı çıktı: Apar topar ameliyata alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hastaneye boyun ağrısıyla gitti! Olay çok farklı çıktı: Apar topar ameliyata alındı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu’nun Ünye ilçesinde boyun fıtığı şikayetiyle hastaneye başvuran 67 yaşındaki Nuran Güler, omuriliğinde tümör olduğu haberini aldı. Uzmanlar tarafından tümör tamamen alınan Güler, sağlığına kavuştu.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Nuran Güler, boyun fıtığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, hastanın omuriliğinde bir tümör olduğu tespit edildi.

Hastaya öncelikle bu tümörün mikrocerrahi teknikle çıkarılması gerektiği belirtildi. Dr. Öğretim Üyesi Hıdır Özer ve ekibi, başarılı bir operasyonla tümörü tamamen alarak hastayı sağlığına kavuşturdu.

Başarılı geçen ameliyatın ardından hasta, bir gün yoğun bakımda ve üç gün de serviste takip edildikten sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Dr. Öğretim Üyesi Hıdır Özer, bu zorlu ameliyatın Ünye Devlet Hastanesi'nde anestezi uzmanları, ameliyathane hemşireleri ve anestezi teknikerlerinin de desteğiyle başarıyla tamamlandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

