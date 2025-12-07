İstanbul Arnavutköy Karaburun’da İSKİ’ye bağlı biyolojik arıtma tesisinden çıkan atık suyun günlerce arıtılmadan denize verildiğini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Pazar sabahı kaydedilen görüntülerde tesisteki kirli suyun denize aktığı görüldü.

İstanbul Arnavutköy Karaburun'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı biyolojik arıtma tesisinde yaşanan çevre skandalı, yeni bir videoyla bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Pazar sabahı kaydedilen görüntülerde, tesisin atık suyu herhangi bir arıtma işlemine tabi tutmadan doğrudan denize boşalttığı açıkça görüldü.

"ATIK SU DOĞRUDAN DENİZE GİDİYOR"

Videoyu kayda alan vatandaş, sabah saat 07.12’de çektiği görüntülerde durumu şöyle aktardı:

"Bugün günlerden pazar, saat 07.12. İSKİ’nin Karaburun Atıksu Arıtma Tesisi'nin ‘arıttım’ dediği ancak arıtmadan denize verdiği atık su gördüğünüz gibi doğrudan denize gidiyor. Atık su arıtma tesisi diyorlar ama bu görüntüler, söylediklerinin doğru olmadığının, tam tersinin yaşandığının ispatı."

PLAJLAR KULLANILAMAZ HALDE

Görüntülerde koyu renkteki suyun tesis çıkışından güçlü bir akıntıyla denize karıştığı, su yüzeyinde belirgin bir renk değişimi ve kirlilik oluşturduğu görüldü. Mahalle sakinleri, İSKİ’nin uzun süredir devam eden bu ihmalinin plajları kullanılamaz hale getirdiğini, insan sağlığını hiçe saydığını ve deniz canlılarını ciddi biçimde tehdit ettiğini belirttiler.

Vatandaşlar, söz konusu kirliliğin aylardır sürdüğünü, İSKİ’nin gerekli müdahaleyi yapmaması nedeniyle Karaburun sahilinin adeta tahrip olduğunu ifade ettiler.

